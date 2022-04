Guyanese voortvluchtige moordenaar in Suriname aangehouden na ontucht met 11-jarige

Een speciaal team van de afdeling Jeugdzaken heeft op woensdag 20 april de 33-jarige vreemdeling Chase S. na goed speurwerk op een adres in Suriname ter zake ontucht met een minderjarig meisje aangehouden. Dat meldt het Korps Politie Suriname vandaag.

Deze verdachte heeft zich in het jaar 2019 in Guyana schuldig gemaakt aan moord, waarna Chase sedert januari 2020 via de backtrackroute gevlucht is naar Suriname, waar hij wist onder te duiken.

De moordverdachte die op de Most Wanted lijst in Guyana staat, wordt ervan verdacht zich op dinsdag 19 april schuldig te hebben gemaakt aan ontucht met een 11-jarig meisje aldus de politie.

Na te zijn voorgeleid is Chase na afstemming met het Surinaamse Openbaar Ministerie in het belang van het onderzoek in verzekering gesteld