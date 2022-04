Doodgeschoten Justin Jap Tjong in de val gelokt door ‘collega’s’

In de zaak waarbij de 25-jarige Justin Jap Tjong op 31 januari 2017 in Amsterdam werd doodgeschoten, heeft het Openbaar Ministerie levenslang geëist tegen twee mannen die het slachtoffer in de val zouden hebben gelokt.

Amsterdammers Ferrel T. (35) en Guyno O. (29) hebben in de ogen van het OM Jap Tjong naar Amsterdam-Osdorp gelokt. Op straat is hij vervolgens omgebracht door iemand anders, schrijft het Parool.

Jap Tjong en deze twee Amsterdammers waren eerder die maand betrokken bij een ‘vergis’ liquidatie in Utrecht. Toen het drietal opdracht kreeg om een paar dagen erna alsnog de juiste persoon te vermoorden, besloot Jap Tjong niet meer mee te doen.

Hij verbrak alle contacten met zijn ‘collega’s’ en is zeer waarschijnlijk vermoord omdat hij zich had teruggetrokken en niet meer wilde meedoen aan de tweede liquidatie schrijft de krant.

De zaak over de moord op Jap Tjong gaat op 26 april verder.