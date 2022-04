Brandweer vangt ocelot in bosschage Ankielaan

Op maandag 18 april kreeg de brandweer melding van een ocelot (tigrikati) die zich verschanste in een bosschage nabij de schutting van de familie Soe-agnie. Terplaatse bleek het te gaan om een nog al agressieve welp van een ocelot. Het dier werd gevangen en in een veiligheidsbak geplaatst.

De ocelot behoort net als alle andere in het wild levende katachtigen in Suriname, tot de beschermde diersoorten. Het is tot nu toe onduidelijk hoe de ocelot in die omgeving terecht is gekomen. Er is contact op genomen met Natuurbeheer, dienst ’s Lands Bosbeheer, voor verdere instructies over dit dier.

Dhr. R. Ho-Tsoi, Chef beheer van Natuurbeheer, gaf aan dat het om een relatief jong dier gaat en dat het nog niet op zich zelve in de natuur kan worden vrijgelaten. De zorg van deze ocelot zal dan onder monitoring van Natuurbeheer, aan een ter zake deskundige worden toevertrouwd.

Op woensdag 20 april heeft het team van Natuurbeheer de ocelot bij de brandweer opgehaald. Tijdens zijn verblijf kreeg de welp van het personeel, de naam van ‘felix’ mee. De brandweer doet van hieruit een beroep op een ieder, om bij het signaleren van beschermde diersoorten in ‘gevang’, dit gelijk door te geven aan de dienst Natuurbeheer.