‘Band No Merxi in een mum van tijd razend populair geworden’

De jonge Surinaamse muziekgroep No Merxi (afgekort NMX), is binnen de kortste tijd razend populair geworden. Niet alleen in Suriname, maar ook in Nederland. Dit heeft de groep te danken aan zijn gevarieerde repertoire en goede bezetting met ervaren muzikanten.

No Merxi scoorde hits als ‘Drinker medley’, ‘Enna Sona’, ‘GT mix’, ‘Buju mix’ en ‘Patohiya’. Van het aantal cd’s dat de groep al heeft uitgebracht, zijn de drie laatste getiteld ‘Savage Level 1, 2’ (2019) en ‘Blessed Level’ (2020) het best aangeslagen.

De tour naar Nederland in 2019 wordt gezien als hoogtepunt van de band. “De ervaring en publieke reactie was heel bijzonder. Hierdoor kregen we een aantal internationale aanbiedingen. Helaas konden we dat kort na de pandemie niet realiseren. Hopelijk kunnen de plannen nu verwezenlijkt worden”, vertelt marketing manager Pravesh Mathoera. Er zijn naar zeggen van de marketingmanager plannen om volgend jaar weer een Hollandtour te maken. De voorbereidingen hiervoor zijn al getroffen.

De vocalisten zijn: Pravesh Mathoera, Ryan Abdoelaziz, Shassie Soekha alias bigaman, Gabrielle Kartoikromo en Winesh Chedie. Ze hebben jaren lange ervaring in de Surinaamse muziekscene. Pravesh bijvoorbeeld is Openscholieren Zangcontentest winnaar geweest. Shassie is bekend van zijn grote hit ‘DHOLNA’ en de zangeres Gabrielle is jaren lid geweest van South South West. No Merxi werd op 24 oktober 2013 opgericht.

De bandnaam is afkomstig van de Engelse term ‘No Mercy’ wat betekent geen genade. “We hebben geen genade met het dansminnend publiek, want zij komen grenzeloos aan hun trekken”, vult Pravesh aan. NMX treedt het meest op bij verjaardagsfeesten, huwelijken, en recepties. De groep is ook veel gevraagd voor optredens bij privéfeestjes van hoogwaardigheidsbekleders in Suriname.

De groep gaat binnenkort de studio induiken om te werken aan een nieuw album.