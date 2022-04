Automobiliste laat motor draaien tijdens pinnen; man rijdt met auto weg

Een man is vrijdagochtend weggereden in een auto met draaiende motor. Dit gebeurde vandaag omstreeks 06.15u aan de Verlengde Gemenelandsweg in Suriname. De eigenaresse van de auto had haar voertuig met draaiende motor achtergelaten, om even snel te gaan pinnen.

De verdachte is in het voertuig gestapt en daarmee weggereden. Hij ging gekleed in een blauwe jeansbroek en een blauwe trui. Verder had hij een bruine pet op. Zij heeft hem niet kunnen tegenhouden.

De eigenaresse stelde de politie daarvan op de hoogte en is samen met anderen begonnen met een zoekactie. De politie van Uitvlugt heeft de aangifte opgenomen. Het gaat in deze om een zwart gelakte Toyota Passo met het volgnummer PL-84-57 (foto). Het onderzoek duurt voort.