Aangehouden ondernemer tevens zanger in vrijheid gesteld

Advocaat Maureen Nibte heeft vandaag haar cliënt, de ondernemer tevens zanger Waldy P., op vrije voeten gekregen. Hij was op 19 april aangehouden nadat er door de buurman aangifte was gedaan terzake bedreiging met enige misdrijf tegen het leven gericht en vernieling.

Het gaat om een slepende kwestie tussen de buren. P. gaf aan dat hij langer dan 35 jaar last ondervindt van de buurman en vaker aangifte tegen hem bij de politie heeft gedaan. Echter heeft de politie nooit opgetreden.

De ondernemer had die bewuste dag gedreigd de buurman te zullen doden en is kort daarna aangehouden. Zijn advocaat mr. Nibte had een invrijheidstellingsverzoek op basis van artikel 54a Sv. ingediend.

Waldy is vandaag voorgeleid waarbij hij een ernstige waarschuwing kreeg van de officier van justitie. De man werd na zijn voorgeleiding op verzoek van zijn raadsvrouw door het Surinaamse Openbaar Ministerie in vrijheid gesteld.