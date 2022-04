Ondernemer bij bootongeval op stuwmeer verdronken

Bij een bootongeval vanmorgen op het stuwmeer in Suriname is een man verdronken. De redactie van Waterkant.Net verneemt dat het zou gaan om een ondernemer van Chinese afkomst.

Ressortcommandat van Brokopondo, inspecteur van politie Ruben Dams, bevestigt het bootongeval tegenover Waterkant.Net. Hij zegt desgevraagd aan de redactie dat het ontzielde lichaam intussen ter hoogte van het dorp Libi Doti is opgevist.

Verdere details over het bootongeval heeft de Surinaamse politie nog niet. Het is niet bekend hoeveel mensen ten tijde van het incident in de boot waren. Het onderzoek duurt voort.