Man in been geschoten bij beroving

Een 48-jarige man is in de nacht van woensdag op donderdag 21 april bij een beroving in zijn linkerbeen geschoten. Dit gebeurde omstreeks 03.15u aan de Latourweg in Suriname.

Het slachtoffer R.A. stond voor een restaurant op zijn bestelling te wachten, toen twee mannen hem tegemoet liepen. Eentje was gewapend met een vuistvuurwapen en onder bedreiging hiervan probeerde het duo de man van zijn halsketting te beroven.

Hij verzette zich hevig, waarna de gewapende rover hem in zijn linkerbeen ter hoogte van zijn knie heeft geschoten. Het lukte de daders niet om de ketting buit te maken. Een vrouw die in de auto van het slachtoffer zat, maakte alles mee.

De rovers renden na de beschieting in de richting van de rotonde. Volgens de politie werden ze achterna gezeten door het slachtoffer. Op een gegeven moment keerden de rovers terug en lieten de vrouw onder bedreiging van het wapen uit de auto stappen. Vervolgens reden ze weg met het voertuig.

De politie van Latour werd hierover gewaarschuwd en bracht het slachtoffer naar de Spoedeisende Hulp. Het buitgemaakte voertuig van het merk Toyota Vanguard is vanmorgen rond 09.00u op de hoek van de Sapakara- en Sekrepatoestraat teruggevonden.

Van de daders ontbreekt nog elk spoor.