Keurmeester aangehouden op verdenking van fraude

In Suriname is keurmeester F.D. aangehouden wegens het valselijk opmaken van een keuringsbewijs van een bromfiets. Dit gebeurde terwijl de bromfiets nog in bewaring van de politie was.

De desbetreffende bromfiets was inbeslaggenomen bij de laatstgehouden actie van de politie aan de Ringweg. Het betreft een van de race bromfietsen die aan een illegale race meedeed.

De keurmeester heeft de bromfiets gekeurd zonder dat deze aangeboden is ter herkeuring. In het belang van het onderzoek is hij wegens fraude aangehouden.