Hoogbejaarde moeder (91) en zoon (62) overvallen in woning 

Een 91-jarige hoogbejaarde moeder en haar 61-jarige zoon kregen in de nacht van dinsdag op woensdag de schrik van hun leven, toen ze in hun woning werden overvallen door drie criminelen.

Drie rovers zijn de woning aan de Kwattaweg in Suriname rond 03.00u binnengedrongen en hebben de twee na een overval gekneveld achtergelaten. Na enige tijd hebben moeder en zoon elkaar bevrijd uit hun benarde situatie.

De zoon belde eerst met zijn familie die op hun beurt de politie van Munder inschakelde. Hij klaagde van pijn in het gelaat. De rovers hebben hem flink afgetuigd, waardoor hij letsel opliep. De 91-jarige vrouw bleef ongedeerd.

Het is vooralsnog niet bekend wat de daders allemaal hebben meegenomen. Ze forceerden een schuifdeur van de woning en drongen via die opening het huis binnen. De politie van Munder was ter plaatse voor onderzoek. Van de daders ontbreekt nog elk spoor.