Crimineel bewerkt 79-jarige met mes in halsstreek bij overval in woning

Bij een gewapende woningoverval in Suriname is een 79-jarige man in zijn halsstreek verwond met een mes. Dit gebeurde in de nacht van woensdag op donderdag rond 01.30u aan de Frederiks Nathaniel Jamesweg te Apoera.

Vernomen wordt dat het slachtoffer in zijn woonkamer lag te slapen toen een man het huis binnendrong. Volgens het slachtoffer was de deur niet op slot. De dader verschafte zich toegang via die deur en viel hem tijdens de slaap aan.

De 79-jarige verklaarde dat hij plotseling wakker schrok nadat iemand aan zijn keel vastgreep. Hij verzette zich waarna de rover hem tot drie keren toe met een mes in zijn halsstreek verwondde. Vanwege het feit dat het huis donker was, kon het slachtoffer niet zien wie de dader was.

Het is vooralsnog niet bekend wat de indringer allemaal buit heeft gemaakt. De politie van Apoera was na de melding ter plaatse voor onderzoek. Het slachtoffer is momenteel ter observatie opgenomen op een RGD-poli. Het onderzoek duurt voort.