Agnes Samuel wint Joke Smitprijs

De Surinaams-Nederlandse Agnes Samuel, die eerder dit jaar genomineerd was voor de Joke Smitprijs, heeft deze gewonnen. Ze kreeg de prijs uitgereikt voor haar bijdrage aan vrouwenemancipatie.

De in Suriname geboren coach voor politici met een migratieachtergrond, is volgens de jury voor veel zwarte vrouwen in de politiek een begrip en lichtend voorbeeld. Ze staat aan de wieg van veel politieke carrières, vermeldt het juryrapport.

De regeringsprijs is vernoemd naar de in 1981 overleden feministe Joke Smit. De prijs wordt eens in de twee jaar uitgereikt aan iemand die een bijdrage heeft geleverd aan de verbetering van de positie van vrouwen in Nederland.

Devika Partiman van de stichting Stem op een Vrouw heeft Samuel genomineerd voor de Joke Smitprijs. Zij vindt dat iedereen moet weten wie zij is. “Deze vrouw moet echt in de spotlights gezet worden, want het is vet mooi wat zij allemaal heeft gedaan”, aldus ook de juryvoorzitter.

Samuel was in de jaren 80 al zeer actief in de beweging voor maatschappelijke bewustwording van migranten en vrouwelijke vluchtelingen, vermeldt het juryrapport.