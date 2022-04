‘Openen spuikleppen veroorzaakt overlast, maar er is geen andere keus’

Laag gelegen dorpen stroomafwaarts van de rivieren, achter de stuwdam van het Afobakkameer in Suriname, hebben de afgelopen dagen weer te maken met enorme wateroverlast. Dit heeft te maken met de grote hoeveelheid water in het stuwmeer en het openen van alle vijf spuikleppen van de stuwdam, door de Staatsolie Power Company Suriname (SPCS).

SPCS directeur Eddy Frankel heeft in het STVS journaal (onder) van maandag toegelicht hoe de situatie is ontstaan en wat het bedrijf eraan heeft gedaan. Volgens medewerkers van de stuwdam is er nog nooit zoveel water in het stuwmeer geweest. Dit als gevolg van de zware regens. Ook is er dit jaar geen sprake geweest van droge tijd, waardoor het waterpeil iets omlaag kon.

Ondertussen blijft de natuur water aanvoeren. Om te voorkomen dat er sprake is van een dambreuk en heel het land onder water komt te liggen, moesten de spuikleppen geopend worden. Dit is natuurlijk slecht voor de omliggende dorpen, maar er is geen andere keus volgens Frankel.

Ook Surinaamse bedrijven hebben last van het water. Bonanza, Asigron/Victoria Farm 2 liet dinsdag zien hoe het ervoor staat bij het bedrijf. Alles is daar onder water zoals op onderstaande foto’s te zien is. “Investeringen vanaf het jaar 2015 gaan vanwege de weersverandering compleet verloren. In 2021 hebben wij voor het eerst te kampen gehad met hoge waterstanden maar niet van deze aard”, aldus het bedrijf op Facebook: