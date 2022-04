Mislukte inbraak bij O.S. Marowijne Goninistraat

Ook scholen in Suriname vallen tegenwoordig ten prooi aan inbrekers. De schoolleiding van O.S. Marowijne aan de Goninistraat ontdekte dinsdag een inbraak op kantoor. Gelukkig is er niets buitgemaakt zegt de politie.

Na de melding ging de politie van Flora ter plaatse voor onderzoek. De directeur van de desbetreffende school ontdekte de inbraak. De deur van het kantoor en een filekast zijn geforceerd. Bij onderzoek blijkt dat er niets is buitgemaakt.

Op woensdag 16 maart hebben onverlaten bij een Arya Dewaker school te Tamanredjo ingebroken en maakten daarbij een geldbedrag groot 10.000 SRD buit. Dit geld behoorde aan de school toe.

De school beschikt over een wachter. Hij is elke week één dag vrij en juist op die bewuste nacht van de inbraak was de wachter niet aan het werk. Het onderzoek in beide zaken duurt voort.