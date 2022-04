Gesprek met Nederlandse delegatie over teruggave koloniale kunstcollectie

Een ambtelijke delegatie van het Nederlandse ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap is recentelijk op bezoek geweest bij het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur (minOWC).

Tijdens het gesprek is diepgaand ingegaan op de teruggave van koloniale kunstcollectie. De Nederlandse regering heeft in 2021 in een beleidsstuk vastgelegd dat musea met rijkscollecties alles wat geroofd is, terug moeten geven aan de landen van herkomst, zo die dat willen.

Ook het opzetten van een Nationaal Museum, het trainen van lokaal personeel en de inventarisatie van de Surinaamse staatscollectie en talentontwikkeling kwamen aan de orde.

Michiel Valkenbrucht en Henk Heikamp, beiden senior beleidsmedewerker Internationaal Cultuurbeleid, Sara Knijff (deputy director Arts & Heritage), Tessa Leuwsha (beleidsmedewerker Cultuur en Erfgoed) participeerden in de werkgroep Cultuur.

De Surinaamse delegatie bestond uit de waarnemend directeur Cultuur Gracia Valies-Ormskirk, onderdirecteur Clifton Braam en beleidsmedewerker Lalita Adhin.

Tijdens dit bezoek is ook gesproken met de leiding van het directoraat Cultuur met wie de samenwerkingsrelatie verder inhoud is gegeven.

Onderdirecteur Braam ging ook in op projecten zoals Natiecreatie dat op basisscholen wordt uitgevoerd en het PURP-project waarbinnen diverse historische gebouwen worden gereconstrueerd.