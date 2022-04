Landelijk gecoördineerde en uitgevoerde acties KPS succesvol verlopen

De landelijk gecoördineerde en uitgevoerde acties van het Korps Politie Suriname in het Paasweekend zijn succesvol verlopen. Dat zegt woordvoerder van Operatie Veilig Suriname, inspecteur van politie Milton Kensmil, tegen de redactie van Waterkant.Net.

Het succes van de acties is terug te vinden in de boetes die zijn opgelegd en inbeslagname van onverzekerde motorrijtuigen waarmee over de openbare wegen is gereden. Verder zijn heel wat voertuigen gecontroleerd op de correctheid van bescheiden, het besturen van voertuigen volgens de daarvoor bestemde categorie rijbewijs.

Een punt van zorg is het rijden met een voertuig dat niet ter herkeuring is aangeboden of waarvan slechts één koplamp in de nachtelijke uren een voor het van voren nadert verkeer helder geel – of witte naar voren gerichte stralenbundel uitstraalt.

Ook is het tegenwoordig een onaangenaam fenomeen dat voertuigen over straat rijden met slechts één nummerplaat zegt de inspecteur.

“Wij hebben gelukkig geen verkeersdoden op de openbare weg te betreuren echter waren er wel twee slachtoffers bij een bootongeval op de Suriname rivier”, aldus Kensmil.