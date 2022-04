Opinie: ‘Reshuffelen of de laan uitsturen?’

[INGEZONDEN] – President Chan Santokhi zal op dinsdag 19 april overgaan tot reshuffeling van zijn ministers, hetgeen in landsbelang zal moeten zijn en niet om partijpolitieke belangen gaat; de president van Suriname is kennelijk erin geslaagd om betere kandidaten te vinden.

Tegenstrijdigheden

Destijds hebben alle coalitiepartners verklaard, voor eenheid van beleid en bestuur te gaan; het tegendeel is waar gebleken, wat ook de commotie rond de voorgenomen reshuffeling verklaart. Meerdere coalitiegenoten zijn met tegenstrijdige verklaringen daarover gekomen. Volgens Paul Somohardjo was hem en de ABOP niets bekend over een eventuele reshuffeling; een eerdere evaluatie had de president immers geen aanleiding gegeven tot reshuffeling, terwijl toen al bekend was dat enkele ministers en meerdere topambtenaren slecht functioneren.

Op zijn beurt verklaarde vicepresident Ronnie Brunswijk, dat ABOP pas ná 25 mei 2022 kan overgaan tot eventuele reshuffeling. Volgens hem kunnen (ABOP) ministers niet goed kunnen functioneren, vanwege gebrek aan financiële middelen; de minister van financiën & planning, Armand Achaibersing, zou zelfs goedgekeurde middelen niet beschikbaar stellen aan ABOP ministers. En, volgens VHP-parlementarier, Mahinder Jogi, moeten vier ministers van de VHP worden bedankt; mogelijk heeft Jogi voor zijn beurt gesproken.

Reshuffelen is inmiddels een vies woord geworden en op 13 april jongstleden kwam de vicepresident met een schoolvoorbeeld van gebrek aan eenheid in beleid en bestuur, toen hij op Facebook de minister van financiën ervan beschuldigde dat hij ook uitgeschreven reçu’s niet uitbetaalt; de achterstand zou in de miljoenen lopen.

Reagerend op de beschuldiging van de vp, heeft de minister van financiën tijdens een persconferentie aangetoond dat de bewering van de vp niet klopt; er zou al 90% aan benodigde middelen en achterstanden zijn overgemaakt naar de ABOP ministeries. De minister heeft benadrukt dat hij geen zaken gaat doen als projecten en processen niet correct zijn, omdat hij zichzelf niet in problemen wil brengen.

Op 14 april jongstleden hebben de vp en de minister van financiën wijselijk met elkaar overlegd en heeft de minister aan de vp uitgelegd en toegelicht hoe cijfermatige processen werken; gelden zijn wel degelijk vrijgemaakt en overgemaakt naar ABOP ministeries. Beide functionarissen hebben daarop de knelpunten en misverstanden besproken en uitgesproken; er is afgesproken om zaken voortaan niet in het openbaar, maar binnenkamers te bespreken.

Inmiddels staat vast dat de reshuffeling van ministers doorgaat. Echter, deze reshuffeling heeft pas kans van slagen, indien de president nadrukkelijk afziet van overplaatsing van disfunctionerende ministers van het ene naar een ander ministerie; in een dergelijke situatie zal hij het probleem immers enkel verplaatsen. Gezien de schrijnende situatie waarin Suriname is beland en de voortvarendheid waarmee dit ten goede moet worden gekeerd, is er absoluut geen ruimte meer om falende ministers en hoogwaardigheidsbekleders in het overheidsapparaat te handhaven; zij dienen via de kortste route de laan uitgestuurd te worden en vervangen te worden door waarachtige Surinamers, met de juiste competenties; “the right man in the right place”.

Dezerzijds wordt ons Staatshoofd dan ook heel veel wijsheid, daadkracht, lef en doorzettingsvermogen toegewenst, bij zijn missie; hopelijk zal de president niet ervoor schromen om, zo nodig, diep in het vlees te snijden!

Enkele op- en aanmerkingen, ter overdenking!

Samenhangend met hetgeen de president met zijn reshuffeling beoogt, ware zeer aan te bevelen om daarbij rekening te houden dat, anders dan er tot dusver is verkondigt, er nog steeds groot gebrek aan eenheid van beleid en bestuur heerst in zijn regeerteam; hoog tijd om het roer om te gooien en het getij te doen keren!

In voornoemd kader, valt met goed fatsoen te memoreren dat Covid-19 maatregelen van het ministerie van volksgezondheid stagneerden, vanwege gebrek aan adequate ondersteuning door het ministerie van justitie en politie. Aan de problemen betreffende de niertransplantatie missie en de Cubaanse artsen, liggen duidelijk verkeerde keuzes en andere belangen ten grondslag en is een oplossing voor de exodus van medische specialisten en verplegend personeel nog ver te zoeken.

Het is toch schandalig dat voor de afkoop van de overeenkomst met het Deense bedrijf, HPSG, dat 1.2 miljard dollar zou investeren voor een waterstofcentrale, ruim 3 miljoen dollar is verbrast; de broedeierenkwestie en verhoogde voerprijzen behoeven geen nader betoog, daargelaten dat het cassave – en schapenproject met Barbados een grote flop zijn geworden.

De criminaliteit blijft verruwen en schrikbarend stijgen en op het ministerie van ROGB blijkt de afhandeling van eerdere verzoeken stil te liggen, terwijl nieuwe aanvragen voortvarendheid worden afgewikkeld; burgers worden radeloos.

De beste manier om iets op te starten, is daarom ophouden met praten en terstond actie te ondernemen; beter ten halve gekeerd, dan ten hele gedwaald!

Roy Harpal