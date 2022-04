Man met schotwond in buikstreek op SEH binnengebracht

Op de Spoedeisende Hulp (SEH) van het Academisch Ziekenhuis in Suriname, is een man maandagochtend met een schotwond in zijn buikstreek binnengebracht.

Vernomen wordt dat de man zich op de hoek van de Kwattaweg en de Mariestraat bevond toen op hem is geschoten. Hij kon niet exact aangeven hoe laat het was en door wie hij beschoten is. Een onbekende man bracht hem naar de SEH.

Het schot raakte hem in zijn links in de onderbuik. Het slachtoffer is momenteel ter observatie opgenomen in het ziekenhuis. Het afgevuurd projectiel zit vast in zijn buik.

Het motief van het schietincident is vooralsnog onbekend. De politie heeft de zaak in onderzoek en werkt naarstig aan opsporing van de schutter.