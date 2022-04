Kunstenaars krijgen platform op veiligheidsconferentie

Tijdens de High Level Security Conference welke gehouden wordt op 21 en 22 april 2022, krijgen Surinaamse kunstenaars ook een platform. De kunstenaars zullen op verschillende locaties in hotel Torarica en Royal Torarica hun schilderijen ophangen. Op donderdag kregen de door het directoraat Cultuur geselecteerde, kunstenaars een rondleiding door de hotels.

Lalita Adhin, beleidsadviseur bij directoraat Cultuur en Nola Hatterman Art Academy was belast met het selecteren, begeleiden en accommoderen van tien gerenommeerde kunstenaars. Het gaat onder andere om klinkende namen zoals George Struikelblok, Pearl Brunings en Anand Dwarka.

De schilderijen zullen op dinsdag 19 april gehangen worden in de Banquethal van Torarica, de ballroom, Pergola, Breakfast Area en de lobby van Royal Torarica. Er zullen voor deze gelegenheid ook panelen op de verschillende locaties aangebracht worden. Volgens de kunstenaars is het een eer dat hen de gelegenheid is geboden hun werken te exposeren op dit internationaal evenement. De kunstwerken zullen ook te koop worden aangeboden.