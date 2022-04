BMW-rijdster belandt in goot na uitwijkmanoeuvre

De bestuurster van deze BMW belandde zondagochtend met haar voertuig in een goot langs de Mawakaboweg in Suriname. Naar zeggen van de vrouw is uitwijken voor een busje de oorzaak van het ongeluk.

Het voertuig reed over de Mawakaboweg richting Mohamed Rashied Pierkhanweg. Nabij de hoek van de Verlengde Welgedacht C-weg verleende volgens de bestuurster een Noah busje geen voorrang aan haar.

De vrouw week uit, verloor de controle over het stuur en belandde in de goot. Zij bleef ongedeerd.

De politie kreeg de melding van het incident en ging ter plaatse voor onderzoek.