3-jarig kind vermoedelijk seksueel misbruikt

Een 3-jarig meisje in Suriname is zondag in het ziekenhuis opgenomen, nadat zij vermoedelijk seksueel is misbruikt. De moeder ontdekte onregelmatigheden bij het geslachtsdeel van haar dochtertje, nadat zij een week lang klaagde van pijn.

Het kindje woont met haar moeder in Paramaribo. Ze gaat niet naar de oppas. Af en toe wanneer de moeder ergens gaat past haar grootmoeder op het kind. Thuis bij de oma van het slachtoffer wonen ook haar ooms en een tiener neef.

Zondagavond stelde de moeder een onderzoek in omdat het kind huilde van pijn aan haar geslachtsdeel. De moeder bracht haar dochtertje terstond naar de huisarts, die het kind voor verder onderzoek doorverwees naar de Spoedeisende Hulp (SEH).

De behandelende arts van de SEH schakelde de politie van Paramaribo in. Intussen is de zaak overgedragen aan de Surinaamse jeugdpolitie, die het onderzoek verder zal verrichten. Het kindje is momenteel ter verpleging in het ziekenhuis opgenomen.