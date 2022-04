10 automobilisten zonder rijbewijs bekeurt: bijna 13.000 SRD aan boete

In het kader van Operatie Veilig Suriname (OVS) werd zaterdagavond een verkeerscontrole uitgevoerd op de kruising gevormd door de Magentakanaal- en de Rashied Pierkhanweg in Suriname. Daarbij werden 10 autobestuurders op de bon geslingerd wegens het rijden zonder in het bezit te zijn van een geldig rijbewijs.

Woordvoerder van OVS, inspecteur van politie Milton Kensmil zegt dat afgelopen nacht de politie op de vermelde kruising in totaal 18 snelrecht processen-verbaal heeft uitgeschreven. Volgens Kensmil werd in totaal 12.925 SRD aan boete opgelegd, waarvan 525 SRD ter plaatse werd geïnd.

Hij oriënteerde zich ook ter plaatse en merkte op dat de meest voorkomende verkeersovertredingen op die bewuste avond vielen onder de categorie rijden zonder rijbewijs.

Voorts werden 18 automobilisten bekeurd wegens niet gekeurde auto’s. Daarnaast waren 4 voertuigen niet verzekerd, van 3 voertuigen deden de koplampen het niet en 3 bestuurders hadden geen gordel om.

Een motorrijtuig werd in beslag genomen en weggesleept, omdat de bestuurder niet in het bezit was van een geldig rijbewijs en bovendien was zijn wagen niet verzekerd.