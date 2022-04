De dader van de gewapende roofoverval zaterdagmorgen op Smart ConneXxionZ aan de Kwattaweg is herkenbaar op vastgelegde camerabeelden. Volgens de politie is het een kwestie van de tijd dat de verdachte wordt aangehouden.

Hoofdinspecteur Sergio Gentle is overtuigd van de spoedige aanhouding. “Jij gaat nog heel even genieten van je laatste buit, maar geloof me! Die “pitbulls” van me gaan bun snel in je nek ademen. Yu mek’en langa!!!! Als het je zoon, broer, neef, oom of wie dan ook is, meld hem even snel dat hij alvast Nibte belt!”, schreef hij in de avond op Facebook.

Uit de camerabeelden blijkt dat de verdachte de zaak binnen ging en zich voordeed als klant. Hij knoopte daarna zogenaamd een gesprek aan met de shopmedewerker. Plotseling ging hij in zijn tas en haalde een vuistvuurwapen te voorschijn. Daarmee rende hij achter de etalagekast waar de medewerker stond.

De medewerker was op dat moment alleen in de shop en schrok hevig van de overval. Uit vrees ondernam hij geen actie. De dader pakte tot drie keren toe de uitgestalde iPhones uit de etalagekast en plaatste deze vervolgens in een zwarte tas, die hij bij zich droeg.

Na de daad verliet hij met medeneming van de buit de plaats. Hij ging gekleed in een zwart poloshirt en een korte broek. Verder had hij een pet en een zwart mondkapje op.

Volgens de shopmedewerker is de waarde per telefoon 1.295 USD. De cellshop is voor meer dan 11.000 USD benadeeld. De politie van Munder werd na het geval gewaarschuwd en ging ter plaatse voor onderzoek.

Er wordt gewerkt aan de aanhouding van de rover.