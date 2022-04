Leden van Operatie ‘Veilig Suriname’ (OVS) hebben zaterdagavond in totaal 39 bromfietsen en 2 opgevoerde motorfietsen in beslag genomen. Dit gebeurde bij verschillende roadblocks en bij een illegale bromfiets race in Paramaribo.

Woordvoerder van OVS, inspecteur van politie Milton Kensmil bevestigt dit tegenover Waterkant.Net. Hij zegt dat de politieacties in haast alle ressorten in Paramaribo hebben plaatsgevonden. Deze acties vond onder supervisie van inspecteur van politie Lloyd Tolud plaats.

Het complete team van Paramaribo bestond uit drie ploegen, die bijgestaan werden door leden van het Nationaal Leger (NL). Ook de Beveiligings- en Bijstansdienst Suriname (BBS) was vertegenwoordigd en heeft ondersteund tijdens de OVS.

Gisterenavond werd een grootscheepse actie ondernomen tegen racende jongeren op de noordelijke zijde van de Ringweg. Hierbij werden in totaal 18 bromfietsen in beslag genomen, omdat de bestuurders geen bescheiden konden overleggen. Drie wisten te ontsnappen.

Ook werden er 2 motorfietsen inbeslag genomen waarvan de bestuurders niet in het bezit zijn van een geldig rijbewijs en of bescheiden konden overleggen.

Zo werd nabij de bruggen aan de Sarramacca doorsteek en de Coesewijne brug roadblocks gehouden, waarbij verschillende verkeersovertreders proces-verbaal werden aangezegd.

Ook op de kruising gevormd door de Henk Arronstraat en de Stoelmanstraat werd een verkeerscontrole uitgevoerd.

Deze resulteerde tot inbeslagname van 11 bromfietsen. Dit vanwege het feit de bestuurders geen bescheiden konden overleggen.

Bij de verkeerscontrole aan de Cultuurtuinlaan werden 2 bromfietsen in beslaggenomen, waarvan de bescheiden door de bestuurders niet konden worden overlegd. Ook werden in andere omliggende gebieden in Paramaribo 8 bromfietsen in beslag genomen.

Inspecteur Kenmil zegt dat de afdeling keuringdienst van het Korps Politie Suriname zal worden ingeschakeld om de in beslag genomen voertuigen te keuren alvorens deze zullen worden afgestaan.