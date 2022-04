Nog een vergaderzaal bijbouwen in gereconstrueerd pand DNA Suriname

Deze week vond de ceremoniële overdracht plaats van het gebouw van De nationale Assemblee (DNA) en het voormalig ministerie van Algemene Zaken. Deze gebouwen zijn onder supervisie van het directoraat Cultuur gereconstrueerd.

De Surinaamse president Santokhi stond in zijn toespraak stil bij de periode waarin het oud DNA-gebouw in brand was gevlogen. Die periode is volgens hem belangrijk om zaken beter te begrijpen, omdat er in mei 1996 verkiezingen waren gehouden in Suriname.

De president overhandigde de sleutel symbolisch aan Marinus Bee, voorzitter van De Nationale Assemblee. De ingebruikname van het gebouw zal op een later tijdstip plaatsvinden. “Laat de sleutel, een sleutel zijn voor versterking van onze democratische rechtstaat”, stelde Santokhi. Het staatshoofd vroeg hierbij dat er met het nieuw gebouw, ook een vernieuwing ontstaat in de democratie.

DNA-voorzitter Bee, haalde aan dat er vanaf 1996 gesproken wordt over welke manier er invulling zou worden gegeven aan de wederopbouw van dit pand. Er is volgens hem getracht het prachtige cultureel erfgoed in zijn glorie te doen herrijzen opdat de zwarte bladzijde uit ons geheugen kan worden gewist. De reconstructie van het DNA-gebouw werd na 23 jaar, in november 2019 geïnitieerd toen de eerstesteenlegging plaatsvond. “De cirkel is bijna rond, want we moeten nog een vergaderzaal bijbouwen”, aldus de voorzitter.

Sinds Paramaribo op de werelderfgoedlijst van de Unesco staat, hebben meerdere gebouwen financiering ontvangen om gerestaureerd of herbouwd te worden. Volgens minister Marie Levens van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur (minOWC), zijn hiervoor ook financiën beschikbaar gesteld door de Inter American Development Bank (IDB).

Het ministerie van Onderwijs heeft nu als taak ervoor te zorgen dat de benedenruimte van alle gebouwen die gefinancierd zijn door de IDB, opengesteld zijn voor het publiek uit binnen- en buitenland. Het doel is om de slapende stad weer bruisend te maken met passende culturele, museale en horeca-activiteiten. Dit zal moeten bijdragen aan het bevorderen van het toerisme.