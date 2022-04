Militairen helpen groentetuin aanleggen voor kinderhuis

Bij het Kinderhuis Elim van de Heer in Suriname, is afgelopen week een groentetuin aangelegd. Militairen van het agrarisch bedrijf Von Freyburg, een afdeling van het Nationaal Leger in het district Saramacca, deden samen met de kinderen de eerste plantjes in de grond. Er is ook plantmateriaal geschonken. Naast het zelfvoorzienend maken van het tehuis, hebben de kinderen en de begeleiders kennis opgedaan over het telen van groenten en het verzorgen van de gewassen.

Dr. Muni Raj Singh, directeur en stichter van het kinderhuis, is erg dankbaar voor de ondersteuning vanuit de defensieorganisatie.

“Het Surinaamse leger is een positief licht in een duistere wereld. In het 25-jarig bestaan van het kinderhuis is het voor het eerst dat we zo een ondersteuning hebben gehad. Wij waarderen dit daarom heel veel. Niet alleen met de plantjes, maar ook met de kennis. De kinderen hebben veel bijgeleerd van de militairen”, benadrukt de directeur.

Elim van de Heer is een tehuis dat opvang geeft en hulp verleent aan weeskinderen, halfweeskinderen, verwaarloosde kinderen en kinderen met Duchenne Spierdystrofie. Het kinderhuis, dat de zorg heeft over 40 kinderen, is compleet afhankelijk van eigen middelen.

In de eerste fase zijn er cassavestokjes, tayerblad, antroewa, boulanger, kool, peper en bananenplantjes geschonken. Eerste luitenant Mohamed Kadir, waarnemend commandant van het agrarisch bedrijf, zegt dat er een afspraak is gemaakt dat het leger in contact zal blijven om naar behoefte, maandelijks meer plantmateriaal te schenken.