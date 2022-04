Jongeman beroofd van net gekochte bromfiets

Een jongeman is donderdagavond onder bedreiging van een dolkmes, tijdens een verkoopdeal beroofd van zijn net gekochte bromfiets. Dit gebeurde omstreeks 22.30u aan de Indira Gandhiweg ter hoogte van de Eduard Ambrahamweg in Suriname.

De 20-jarige D.G. had een bromfiets gekocht voor 6.000 SRD. Bij de eerste onderhandeling had hij reeds 4.000 SRD betaald. Hij zou het resterend bedrag op een ander dag betalen. De verkoper maakte een afspraak daarvoor, eergisteravond op bovenvermelde hoek.

Zoals afgesproken betaalde de koper hem het saldo. Terwijl de verkoper bezig was een kwitantie uit te schrijven, kwamen twee mannen gezeten op een bromfiets ter plaatse van wie de duorijder gewapend was met een dolkmes. Onder bedreiging beroofde hij de aangever D.G. van zijn net gekochte bromfiets.

Opvallend in deze is dat de daders de bromfietsverkoper zelf niet hebben aangevallen of beroofd.

De politie van De Nieuwe Grond heeft het onderzoek intussen overgedragen aan de recherche van regio Midden. Van de daders ontbreekt nog elk spoor.