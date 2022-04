Woning Charly Mensolaan volledig in de as gelegd

Een houten woning met een oppervlakte van 7 bij 8m is afgelopen nacht volledig afgebrand. Dit gebeurde omstreeks 03.10u aan de Charly Mensolaan, een zijstraat van de Bijlhoutweg in Suriname.

Gewestelijke politiecommandant van Para, hoofdinspecteur Lloyd Tolud bevestigt dit tegenover Waterkant.Net. Hij zegt dat het huis compleet met inboedel door de brand is verwoest. De bewoonster had de nacht bij haar dochter doorgebracht, die op hetzelfde erf woonachtig is.

Het gaat om twee huizen op een perceel. Het pand voorin betreft het huis van de moeder. Haar woning was niet aangesloten op het elektriciteitsnet. Uit het onderzoek blijkt dat zij elektriciteit aftapte van de woning van haar dochter die wel aangesloten was op het EBS-net.

De moeder bracht de nacht door bij haar dochter. In de vroege ochtend toen ze wakker werd zag zij tot haar schrik dat haar huis in vlammen stond. Het huis is nagenoeg met alle inboedel afgebrand. De ingeschakelde brandweer van Lelydorp kon slechts nablussingswerkzaamheden verrichten.

Volgens Tolud deden er zich geen persoonlijke ongelukken voor. Het onderzoek duurt voort.