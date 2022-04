Vrouw die nog thuis bij ex-vriend komt slapen steelt z’n geld en ketting

De politie in Suriname heeft de 30-jarige Malaika L. afgelopen maandag aangehouden voor diefstal van geld en een gouden ketting van haar ex-vriend. Dit gebeurde toen ze het weekend ervoor thuis bij de man overnachtte.

Naar zeggen van de aangever is de liefdesrelatie tussen hem en zijn ex-vriendin al enkele maanden verbroken, maar komt Malaika af en toe nog thuis bij hem kwam slapen. In de nacht van vrijdag 8 april op zaterdag 9 april was dat weer het geval. Toen hij zaterdagmorgen wakker werd, constateerde hij dat zijn ex-vriendin was vertrokken.

Bij controle kwam hij tot de ontdekking dat een groot geldbedrag in SRD, een geldbedrag in Euro en zijn gouden halsketting van 32 gram ontbraken. Hij pakte zijn telefoon gelijk om Malaika te bellen en zag dat zij een voice bericht via whatsapp voor hem had gestuurd. Volgens dat bericht gaf de ex-vriendin aan dat zij de geldbedragen en de sieraden heeft weg genomen.

Volgens Malaika zou de ex-vriend haar daarna met de dood hebben bedreigd. Ze deed niets vermoedend op 11 april het politiebureau aan voor het doen van aangifte van bedreiging tegen haar ex-vriend. Zij verklaarde aan de politie dat haar ex-vriend haar met de dood heeft bedreigd als zij de weg genomen geldbedragen en de sieraden niet terug zou brengen voor hem.

De jonge vrouw werd direct aangehouden, waarna zij werd voorgeleid. Zij heeft toegegeven de diefstal te hebben gepleegd en gaf de politie te kennen dat zij de halsketting heeft verkocht en dat geld heeft gebruikt. Na afstemming met het Surinaamse Openbaar Ministerie is Malaika in verzekering gesteld meldt de politie.