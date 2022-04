Inhaalpoging autobestuurster eindigt in zware frontale botsing

Aan de Mohamed Rashied Pierkhanweg ter hoogte van Sunny Point vond er zojuist een zware frontale botsing plaats tussen een Toyota Harrier en Toyota Raum.

De bestuurders van beide wagens raakten gewond en zijn per ontboden ambulance afgevoerd naar de Spoedeisende Hulp. De terreinwagen werd bestuurd door een vrouw en de personenauto door een politieman.

Volgens de eerste informatie reden beide voertuigen in tegenovergestelde richting over de weg. De vrouw zou tijdens een inhaalpoging de controle over het stuur verloren hebben en kwam frontaal in botsing met haar tegenligger.

De agent raakte bekneld in zijn auto en is door manschappen van het Korps Brandweer Suriname bevrijd. Een been is verbrijzeld. De politie is ter plaatse bezig met het onderzoek.