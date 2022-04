Henkie T verlangt naar tweede concert in Suriname

De Surinaams-Nederlandse rapper Henkie T verlangt naar een tweede concert in Suriname. “Ik kijk er naar uit om weer een concert in Suriname te mogen geven. Ben er erg enthousiast”, stelt hij.

Het eerste concert van de rapper dat in december 2019 in At Live entertainment, voorheen Flamboyant Park werd gehouden, was een groot succes. Henkie T is nog steeds niet uitgesproken er over. “Het was historisch te noemen. Heel mooi om mee te maken.”

Henk Mando, zoals hij officieel heet vormde samen met Chivv de hiphopformatie SBMG. In 2019 besloten ze om hun aandacht meer op individuele projecten te richten en minder op SBMG. “We hebben geen ruzie, alleen een beetje verschil van mening”, benadrukt Henkie T.

Dit jaar is de rapper van plan om twee albums uit te brengen. Zijn nieuwste single ‘Ghetto Baby’ een samenwerking met JoeyAK is een voorproefje.

De clip van Ghetto Baby, die opgenomen is in Suriname: