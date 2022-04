Bedrijven Suriname en Trinidad bieden trainingen olie- en gasindustrie aan

Op 12 April 2022 hebben het Trinidadiaans bedrijf, Cariops Industrial Training Solutions, en het Surinaams bedrijf, Pro-Order Services & Logistics N.V. een samenwerkingsovereenkomst gesloten voor het aanbieden van specifieke trainingen die aansluiten op de olie- en gasindustrie.

Volgens Amar Alakhramsing, CEO van Pro-Order Services & Logistics N.V., is dit het moment voor Surinaamse bedrijven en geïnteresseerden voor de olie en gas industrie om zich te laten trainen en bijscholen. “De industrie gaat zich in een plotselinge vaart ontwikkelen. Wij hebben hetzelfde in Guyana gezien. Wij moeten dus ready zijn, want anders zullen wij als land ver achter zijn met vakkundige mankracht en verdere ontwikkeling van de industrie”, benadrukt hij.

Alakhramsing is van mening dat Surinamers momenteel denken aan het leveren van voeding aan de olie platformen en het verhuren van woningen aan de buitenlandse expats (een persoon die woont en/of werkt in een ander land, vaak tijdelijk en om werkredenen), terwijl de industrie duizenden directe en indirecte banen gaat creëren. Verder zal de industrie een markt creëren voor honderden Surinaamse bedrijven om ook een graantje mee te pikken van deze ontwikkeling.

De samenwerking tussen Cariops Industrial Training Solutions en Pro-Order Services & Logistics N.V.bgaat zich in de eerste fase richten op het creëren van awareness met betrekking tot de offshore olie en gas industrie. Dit zal plaatsvinden via online masterclasses, waarbij verschillende onderwerpen zoals: upstream, midstream, downstream, logistics en waste management verzorgd zullen worden. Hierna zullen er praktijkgerichte Health, Safety & Environment (HSE) en andere verschillende technische trainingen verzorgd worden die zullen bijdragen aan het versterken van de capaciteit van het Surinaams bedrijfsleven en de lokale arbeidsmarkt.

Cariops en Pro-Order hebben op agenda om eind april te starten. De trainingen zullen verzorgd worden door gecertificeerde trainers van Cariops Trinidad en zijn Occupational Safety and Health Administration (OSHA) gecertificeerd. Cariops Trinidad en haar partners hebben meer dan 20 jaren ervaring in het trainen van personeel van grote gerenommeerde operators voor de offshore olie, gas en Liquefied natural gas (LNG) industrie.