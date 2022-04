VIDEO: ‘Geen issues meer tussen vp Brunswijk en minister Achaibersing’

Tijdens onderstaande live sessie van de Communicatie Dienst Suriname (CDS) zijn minister Armand Achaibersing van Financiën & Planning en vice-president Ronnie Brunswijk ingegaan op ‘financiële issues’ welke afgelopen week naar buiten zijn gekomen.

De vp zou in de media hebben gesteld dat minister Achaibersing geen gelden vrijmaakt aan ABOP ministeries. Volgens Achaibersing is dat echter een onjuiste weergave van zaken. Hij legde eerder aan ABC uit dat zijn ministerie geen gelden zal uitgeven als procedures niet worden gevolgd.

De twee hebben dit inmiddels besproken en ‘de plooien glad gestreken’. De vp gaf aan dat minister inmiddels heeft uitgelegd hoe de cijfermatige processen werken. Ook heeft hij laten zien dat er wel gelden zijn vrijgemaakt.

Brunswijk gaf aan dat er geen issues meer zijn. Bekijk het live gesprek waaraan ook de Surinaamse president meedeed onderaan deze pagina.

President Santokhi heeft tijdens het gesprek benadrukt dat de regering als beleid heeft ontwikkeld issues binnen de coalitie goed te bespreken binnen de regeringstop. Tijdens dit gesprek op donderdag 14 april 2022 zijn onduidelijkheden over financiële issues binnen de regeringstop besproken. “Wij zijn een anderhalf jaar gelden gestart met een lege staatskas. De Centrale Bank van Suriname, De Surinaamse Postspaarbank en andere financiële instituten waren totaal kapotgeslagen”, zegt het staatshoofd. De regeringsleider merkt op dat er dreigingen waren anderhalf jaar geleden met het betalen van salarissen, met name in de maand juni 2020. Dat is al een indicatie hoe ernstig de financiële crisis was”, merkt de president op.

De regering Santokhi-Brunswijk heeft een strak financieel beleid ontwikkeld. Een prudent beleid met bezuinigingen. “U kent het traject met inkomstenverhogende maatregelen, uitgave verminderende maatregelen, afbouw van subsidie, maar ook het sociaal pakket van maatregelen. Wij hebben door de schuldherschikking en samenwerking met instituten als het IMF, IDB en de Wereldbank wat financiële middelen om projecten te kunnen uitvoeren”, benadrukt het staatshoofd.

President Santokhi geeft aan dat de minister Armand Achaibersing van Financiën en Planning een beleid uitvoert om salarissen te kunnen uitbetalen, daar waar dringend subsidie nodig is in te komen en ook het betalen van reçu’s die wij hebben overgenomen van de vorige regering, te kunnen betalen op basis van beschikbaarheid van financiën. “Binnen de grenzen van de financiële ruimte wordt er beleid gevoerd. Er zijn issues geweest, waarbij de vicepresident is uitgekomen en de minister van Financiën en Planning heeft gereageerd. Wij hebben in de regeringstop de zaken besproken. Wij hebben naar alle cijfers, raadsvoorstellen, autorisaties en reçu’s gekeken. Alle misverstanden zijn breedvoerig besproken en er is afgesproken om binnen de regeringsraad een presentatie te houden van alle financiële schakels”, geeft het staatshoofd aan.

Vicepresident Ronnie Brunswijk heeft aangegeven dat de zaken nu duidelijk zijn hoe alle ministeries geaccommodeerd zullen worden. “Wij zijn een regering. Ik denk dat het goed is om binnenskamers te communiceren, in plaats van via de pers. Probleem no de moro, alla san lusu”, zegt de vicepresident. Minister Armand Achaibersing heeft de nadruk gelegd op een correcte manier van uitvoeren van de procedures alvorens tot betaling over te gaan. “De vicepresident kan beamen dat de behandeling van de raadsvoorstellen in de Raad van Ministers (RvM) op een veel effectieve wijze plaatsvinden. De meeste autorisaties worden goedgekeurd en als het niet compleet is wordt het teruggestuurd naar het vak-ministerie om het compleet te maken”, zegt de bewindsman.

De minister geeft verder aan dat na goedkeuring van de autorisatieaanvraag, het wordt geregistreerd in het systeem. Ministeries hebben zo inzage dat ze vervolgens hun reçu kunnen opmaken of uitdraaien. “Wanneer er een reçu is, dan betekent het dat het ministerie tot betaling kan overgaan. Het komt wel eens voor dat reçu’s worden aangemaakt, maar vanwege de cashflow en primary balance betalingen geparkeerd moeten worden. Het komt ook voor dat reçu’s niet worden aangemaakt door de vak-ministeries”, merkt de bewindsman. Hij geeft aan dat er in dat proces, verbeteringen aangebracht zullen worden. “Ik hoop dat de indruk die bij de vicepresident ontstaan was nu door de uitleg en het gesprek die wij hebben gehad samen met de president is weggenomen.”

Gisteren zei Brunswijk dit: