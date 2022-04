Verkopers gesloopte onderdelen zwaar materiaal aangehouden

De politie van Houttuin heeft afgelopen dinsdag zes verdachten aangehouden, die bezig waren onderdelen van een zogeheten wheel loader te verkopen. Dit bevestigt de gewestelijk politiecommandant (GPC) van Para, hoofdinspecteur van politie Lloyd Tolud tegenover Waterkant.Net.

Een wheel loader is een machine die onder andere gebruikt wordt bij grondverzet. Uit het ingesteld onderzoek bleek dat de verdachten in het concessiegebied van Powaka een wheel loader deels gesloopt hadden. Met een gehuurde truck transporteerden zij de onderdelen naar Houttuin om ze ten verkoop aan te bieden.

Daar het misdrijf in het ressort Paranam gepleegd was, werd de zaak overgedragen.

Vier van de verdachten waaronder een vrouw werden na te zijn voorgeleid bij een hulpofficier van justitie in verzekering gesteld. De twee anderen die als transporteurs gewerkt hadden, werden na verhoord te zijn heengezonden.

De zaak is voor verder onderzoek aan de Recherche van Regio Midden overgedragen. Het vermoeden bestaat dat de verdachten in meerdere zaken zwaar materieel gesloopt hebben. Zij die in het gewest Para of Wanica hiervan het slachtoffer zijn geworden, kunnen zich aanmelden de Recherche van Midden.