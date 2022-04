In Nederland is mevrouw Bernadina ‘Dinie’ Blokland, meer bekend als Ma Dinie, op woensdag 13 april 2022 op 73-jarige leeftijd overleden. Dat hebben naasten van mevrouw Blokland bekend gemaakt.

Ma Dinie werd in oktober ziek en werd toen ter verpleging opgenomen in het ziekenhuis in Nederland. Ruim een half jaar later is ze overleden.

De familie heeft bekend gemaakt dat haar uitvaart in besloten kring zal plaatsvinden.