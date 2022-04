Hook and Catch ‘Good Friday Fish Market’ is er weer!

Al jaren is Hook and Catch aan de Hogestraat in Suriname, thé place to be op de Goede Vrijdag voor uw verse vis gerechten tijdens hun Fish Market Day. Deze wordt dit jaar op vrijdag 15 april vanaf 08.00u in de ochtend gehouden.

Verse viswaren uit hun ruime assortiment zoals: Kandra, Wit Wittie, Bang Bang, Botervis, Snoek, Silver RedSnapper, Pouwma, Garnalen, Koebie. Alles heerlijk vers gebakken, terwijl u wacht. Indien gewenst is ook ongebakken is rauw verkrijgbaar.

Verder zijn diverse maaltijden verkrijgbaar met zoetzure vis, pikante vis, bakkeljauw moksi ales, kerrie vis, BBQ vis, pepre watra, her heri, kibbeling, visbal, vis pom, rijst dhal vis, kerrie krab garnalen, grilled zalm en grilled tuna.

Bent u een visliefhebber? Dan komt u zeker aan u trekken bij Hook and Catch aanstaande vrijdag.