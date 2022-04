Brokopondo-programma tussen Suriname en Barbados wordt herschreven

Het Brokopondo Samenwerkingsprogramma dat in 2018 tussen Suriname en Barbados werd overeengekomen, zal worden herschreven. Het programma dat drie jaar liep, is volgens minister Albert Ramdin van Buitenlandse Zaken, International Business en Internationale Samenwerking (BIBIS) eigenlijk al geëxpireerd. “Het zal worden herschreven, in die zin dat hetgeen erin staat zal blijven bestaan, maar er zullen nieuwe elementen aan toegevoegd worden”, aldus de bewindsman tijdens een persconferentie op woensdag 13 april. De bedoelde elementen zijn punt van bespreking geweest tijdens een officieel werkbezoek van een ministerieel team aan Barbados.

Volgens minister Ramdin zal de focus in de samenwerking met Barbados nu op een aantal andere gebieden liggen dan het geval was in 2018. Daarnaast is het de bedoeling dat er een strategisch dialoog en een samenwerkingsplatform komt zoals dat bestaat met Brazilië en Guyana. Aan dit platform zullen president Chandrikapersad Santokhi en premier Mia Amor Mottley zelf leidinggeven, terwijl de coördinatie gevoerd zal worden door de ministers van buitenlandse zaken.

Een aantal werkgroepen zullen zich over verschillende thema’s buigen en daarover op regelmatige basis rapportage doen. “Dat is alvast een stap vooruit in de politieke betrekkingen tussen de beide landen”, zegt de bewindsman. Tijdens de besprekingen op Barbados is de noodzaak gebleken om de samenwerking naar een hoger niveau te tillen, naar dezelfde soort aanpak en richting van een bilaterale en strategische relatie zoals dat met Guyana en Brazilië het geval is.

Besloten is dat de relatie wordt getild naar het niveau van de regeringsleiders. Binnen de tripartiete samenwerking “Suriname-Barbados-Guyana” zal er één economische ruimte gecreëerd worden, waarbij barrières wegvallen en waarbij de landen goed met elkaar kunnen samenwerken op het stuk van de agrarische sector, kennisuitwisseling, toerisme en transport (lucht- en zeevaartverbindingen).

Ramdin zegt dat er in de komende weken verschillende missies naar Suriname zullen komen. Hij noemt een missie op het gebied van de agrarische sector en een op het gebied van handel en investeringen. De laatste is gepland voor de periode 28/29 juni, wanneer in Suriname de olie- en gasconferentie wordt gehouden.

Op Barbados heeft de delegatie ook gesprekken gevoerd met vertegenwoordigingen van regionale instituten, te weten de Caribbean Development Fund, Caribbean Development Bank en de Caribbean Export Development Agency. Met al deze instituten zijn er goede afspraken gemaakt. “Alle drie zullen binnenkort hier zijn voor het verlenen van technische bijstand. De samenwerking met deze instituten zal financiele voordelen hebben voor Suriname”, stelt de bewindsman.

Het team bestond naast minister Ramdin ook uit de ministers Armand Achaibersing van Financiën en Planning en Parmanand Sewdien van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV). Daarnaast is ook een technische delegatie bestaande uit directeuren van verschillende ministeries en een team uit de private sector naar Barbados meegereisd. De delegatie van de private sector heeft overlegmomenten gehad met counterparts voor wat betreft het exporteren van Surinaamse producten en importeren van producten uit Barbados.

De BIBIS-minister spreekt van een succesvol bezoek. Hij meent dat wanneer het bedrijfsleven goed inspeelt op de gecreëerde mogelijkheden, de Surinaamse handelsbalans vrij snel omhoog zou kunnen gaan.