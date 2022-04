30-jarige Dion door verstikking om het leven gekomen

De 30-jarige Dion Kromokarijo, die op maandag 11 april dood werd aangetroffen in zijn woning aan de Mooreikenhoutweg in Suriname, is door verstikking om het leven gekomen. Dat heeft het onderzoek naar de doodsoorzaak (obductie) uitgewezen.

De politie van Houttuin kreeg de melding op die bewuste dag, omstreeks 08.45u binnen en ging ter plaatse voor onderzoek. Zijn lichaam werd in de slaapkamer aangetroffen, waarbij beide handen vastgebonden waren op zijn rug. De voeten van het slachtoffer waren geboeid met een handboei en vervolgens gewikkeld in een laken.

De ingeschakelde arts stelde een onderzoek in op het lijk. Er werden geen verwondingen op het lichaam aangetroffen, waardoor men toen in het duister tastte met betrekking tot de doodsoorzaak. De politie gaf wel aan dat de man mogelijk zou zijn vermoord.

Het lijk werd daarna in opdracht van het Surinaamse Openbaar Ministerie in beslag genomen voor obductie. Na afstemming zal het aan de nabestaanden worden afgestaan.

Vernomen wordt dat het voertuig van het slachtoffer in het belang van het onderzoek in beslag is genomen door Kapitale Delicten.