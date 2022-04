Nederlandse militairen dit weekend naar Suriname vanwege jungletraining

Nederlandse militairen gaan voor het eerst in 12 jaar weer trainen in de jungle van Suriname. De eerste militairen vertrekken komend weekend uit Nederland voor de voorbereidingen in Suriname. Het benodigd materieel wordt over zee vervoerd.

Zo’n 120 militairen van 11 Luchtmobiele Brigade en het Korps Mariniers volgen in mei en juni de loodzware Jungle Warfare (Instructors) Course. Daarnaast leveren nog zo’n 130 militairen ondersteuning.

Nederland en Suriname maakten vorig jaar afspraken op defensiegebied. Nederland zegde onder meer ondersteuning toe bij de opleiding en training van het militaire kader en bij de ontwikkeling van het Surinaamse Nationale Leger en de Kustwacht.

Bij die gelegenheid besprak Defensieminister Krishna Mathoera de mogelijkheid om de jungletraining weer gezamenlijk in Suriname te organiseren.

De Nederlandse militairen maken bij de training gebruik van de Surinaamse expertise. Als wederdienst voeren Nederlandse militairen enkele bouwprojecten uit rondom het oefengebied, waaronder het plaatsen van een brug.

De training in het Surinaamse oerwoud past in een hernieuwde militaire samenwerking tussen beide landen. Om die kracht bij te zetten kwamen ‘rode baretten’ en mariniers vandaag in Schaarsbergen bijeen met onder anderen de Surinaamse ambassadeur.