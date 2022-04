Maandelijkse tegemoetkoming voor onschuldige man die door politie werd neergeschoten

Een onschuldige man die vorig jaar augustus door een politiekogel werd geraakt bij een schietincident in Suriname, krijgt een maandelijkse tegemoetkoming. Dat heeft vicepresident Ronnie Brunswijk vandaag laten weten.

“Het slachtoffer van het schietincident is door het opgelopen letsel niet meer in staat in zijn levensonderhoud te voorzien. De brute wijze waarop deze man van de één op de andere dag in een hulpbehoevende staat terecht is gekomen raakte mij diep”, aldus de vp.

De man in kwestie R.K. werd op zondag 29 augustus 2021 bij het optreden van het Regio Bijstandsteam (RBT) van de Surinaamse politie te Paranam neergeschoten en afgevoerd naar een politie post. Door de bewoners van Para werd aangegeven dat het slachtoffer onschuldig was.

Er werd flink geprotesteerd tegen zijn aanhouding. De bewoners gingen er zelf toe over de Martin Luther Kingweg te barricaderen na het schietincident. Naderhand bleek dat R.K. inderdaad onschuldig was en de politie af was gegaan op een verkeerd gegeven signalement.

De man mocht gisteren bij de vp op kantoor langslopen om een contract te tekenen waarin vermeld staat dat hij een maandelijkse tegemoetkoming krijgt (foto).