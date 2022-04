Lijnbus vermoedelijk na kortsluiting afgebrand 

Een 30 personen lijnbus is dinsdagmorgen uitgebrand aan de Van ’t Hogerhuysstraat ter hoogte van HJ De Vries. Het vermoeden bestaat dat het voertuig na een kortsluiting is afgebrand

Brandweer voorlichting Xavier Rigters zegt dat de brandweer omstreeks 08.33u de melding van de brand binnenkreeg. Binnen twee minuten was de brandweer ter plaatse. Bij aankomst troffen de brandweermannen de bus aan die in lichterlaaie stond.

Volgens de buschauffeur merkte hij tijdens het rijden rook en een vlam op, die uit de machinekamer kwamen. Na de ontdekking liet hij alle passagiers uitstappen en binnen korte tijd stond de lijnbus in lichterlaaie.

Volgens Rigters hebben zich geen persoonlijke ongelukken voorgedaan. De buschauffeur is niet bekend of de bus verzekerd en gekeurd was. De politie van Nieuwe Haven is belast met het onderzoek.

