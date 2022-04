Huis van Erwin de Vries aan de Surinamerivier te koop

Ruim vier jaar geleden overleed Suriname’s bekendste beeldend kunstenaar Erwin de Vries op de gezegende leeftijd van 88 jaar. De Vries heeft een groot deel van zijn leven in deze villa aan de Surinamerivier gewoond. Het huis staat momenteel te koop.

Het gaat om een woonhuis op 1.600 vierkante meter grond in het noorden van Paramaribo, waarvan de voorkant bereikbaar is via de populaire Anton Dragtenweg. Aan de achterzijde van de woning loopt de Surinamerivier. Met dat uitzicht was hij dagelijks bezig met zijn werk als kunstenaar.

De woning, die staat aan de Anton Dragtenweg 260 naast de residentie van de Nederlandse ambassadeur, is nu te koop. De prijs kan rechtstreeks met de familie besproken worden via WhatsApp +31619359485.

De voorkant aan de Anton Dragtenweg 260.

In 2011 gaf Erwin de Vries nog een uitgebreid interview aan Waterkant.Net in zijn tuin: