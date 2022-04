Dronken bestuurder zonder rijbewijs vast na kapot rijden groentestand

De Surinaamse politie heeft de dronken autobestuurder, die afgelopen zondag een fruitstand aan de Martin Luther Kingweg kapot reed, ingesloten. Het gaat om de 35-jarige Jumal E. die ook niet over een rijbewijs beschikt, meldt het Korps Politie Suriname. Bij het verkeersongeval raakten twee personen zwaar gewond.

Jumal reed op die bewuste ochtend in beschonken toestand met zijn personenauto over voornoemde weg. Ter hoogte van Wanda Mart geraakte hij van de weg en reed een fruitstand omver. De auto belandde vervolgens met zijn kop in de stand, waarbij Ronald M. (16) en Taffarel P. (14), die daar de wacht hielden bekneld raakten door de aangerichte ravage bij de fruitstand.

Na het verkeersongeval verliet de autobestuurder Jumal te voet de plek en liet de twee slachtoffers in hulpeloze toestand achter. Ronald en Tafarrel werden uit hun benarde situatie bevrijd en werden met de ambulance afgevoerd naar de Spoed Eisende Hulp van het Academisch Ziekenhuis Paramaribo. Na medische behandeling zijn de twee gewonden heengezonden.

Na verkregen informatie van omstanders spoorden de wetsdienaren de automobilist op en troffen hem enkele kilometers verwijderd van de plek van het gebeuren aan. Bij zijn aanhouding constateerde de politie dat hij zwaar onder invloed van alcoholhoudende drank verkeerde. Hij weigerde mee te werken aan het onderzoek en heeft zich ook niet onderworpen aan een bloed en schrijftest.

Verder bleek de dronken chauffeur niet in het bezit te zijn van een rijbewijs. Hij werd ter ontnuchtering overgebracht naar het politiebureau. Toen hij nuchter was is Jumal voorgeleid en na overleg met het Surinaamse Openbaar Ministerie ter zake de plek verlaten en de slachtoffers in hulpeloze toestand achterlaten in verzekering gesteld meldt de politie.