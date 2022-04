12-jarige jongen verdronken in dorp Balinsoela

Een 12-jarige jongen is dinsdag in Suriname verdronken, na een ongeluk bij het zwemmen in het dorp Balinsoela. De jongen genaamd Nerviel Pansa was ’s middags met zijn leeftijdgenoten gaan zwemmen in een kreek.

Op een gegeven moment klom hij in een boom en sprong van een hoogte in de kreek. Daarbij brak er een boomtak af die viel op de 12-jarige, die op dat moment in het water zwom. Hij werd geraakt en verdween daarna in de diepte.

De leeftijdgenoten met wie hij daar aan het zwemmen was, konden hem niet redden. Zijn ontzielde lichaam werd later uit de kreek geborgen. Nerviel Pansa was leerling van OS Balinsoela.

De politie van Brownsweg is op de hoogte van dit dodelijk ongeval. Het lijk is na afstemming afgestaan aan de nabestaanden.