Aan de Van ’t Hogerhuysstraat in Suriname is een lijnbus vanmorgen op straat in brand gevlogen, zoals in onderstaand filmpje te zien is. De oorzaak van de brand is nog onbekend.

De Surinaamse brandweer heeft geprobeerd de schade te beperken. Dit is over van het voertuig:

Hieronder de eerste beelden bij het begin van de brand.