Twee bromfietsdieven ingerekend 

De 42-jarige Dino C. en de 23-jarige Moreiro T. zijn aangehouden door de politie van Latour wegens diefstal van een bromfiets aan de Wakatjopoestraat in Suriname. Dino werd zondag in de kraag gevat en Moreiro werd maandag na goed speurwerk van de politie ingerekend.

De benadeelde zag zijn gestolen bromfiets bij de verdachte Dino. Hij stapte naar de verdachte om rekenschap te vragen waarbij er een ruzie ontstond tussen beide mannen. De politie werd er bij gehaald, waarbij de verdachte Dino ontkende de diefstal te hebben gepleegd.

Hij verklaarde de brom te hebben aangeschaft bij Moreiro, die hij als ‘Rediman’ kent. Op basis van deze verklaring van Dino werd de tweede verdachte aangehouden. Hij ontkende met klem de bromfiets aan Dino te hebben verkocht.

Beide verdachten zijn na afstemming met het Surinaamse Openbaar Ministerie in verzekering gesteld.