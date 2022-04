Scholier met kapotte fles in arm gestoken om mobiele telefoon

Drie scholieren hebben dinsdag na school een andere scholier aangevallen om een mobiele telefoon. Daarbij is het slachtoffer in zijn onderarm gestoken met een kapotte fles. Dit gebeurde aan de Dr. Sophie Redmonstraat in Suriname.

De 17-jarige Shiffaro W. ging samen met zijn schoolvrienden Rafael H. (19) en de 18-jarige Karan M. na school naar de stad. Op een gegeven moment kon Shiffaro zijn mobiele telefoon niet vinden. Hij zocht in de directe omgeving, maar kon het apparaat nergens vinden.

Er stonden twee jongens, volgens de politie ook scholieren, in de buurt waarbij de ene plotseling wegrende toen hij Shiffaro zag zoeken. Het latere slachtoffer bleef achter en werd door het trio aangevallen, omdat ze het vermoeden hadden dat hij iets met de verdwijning van de telefoon te maken had.

Tijdens de vechtpartij die toen ontstond, bewapende Karan zich met een kapotte fles en stak het slachtoffer daarmee in zijn onderarm.

De politie van Nieuwe Haven werd door omstanders ingeschakeld die ter plaatse ging voor onderzoek. De verdachten werden door de politie aangehouden en overgebracht naar het politiebureau. Zij werden na afstemming met het Surinaamse Openbaar Ministerie in verzekering gesteld. Het onderzoek duurt voort.