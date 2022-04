Medewerkers MMC Nickerie leggen werk neer

Medewerkers van het Mungra Medisch Centrum (MMC) te Nickerie hebben vanmorgen omstreeks 09.30u het werk neergelegd. De actievoerders kwamen buiten bij elkaar (foto).

Vernomen wordt dat de reden hiervoor is dat zij hun zogeheten prestatietoelage eisen. Deze toelage is nu al langer dan een jaar uitgebleven. Geen enkel directielid van het medisch centrum was bereikbaar voor commentaar.

Wel heeft de bond overeenstemming kunnen bereiken dat de 17% verhoging die voor alle ambtenaren geldt, ook hen aan het eind van de maand toekomt.

Het werk wordt vandaag neergelegd om 12.00u. Morgenochtend om 07.00u komen de actievoerders weer bijeen voor beraad.