De 55-jarige Clifton Wijdenbosch is afgelopen zaterdag levenloos aangetroffen in het dorp Cabanavo te Lawa in Suriname.

Het vermoeden bestaat dat hij zichzelf met een jachtgeweer onder zijn kaak heeft geschoten met als gevolg dat hij het leven heeft gelaten. Het lijk is voor obductie in beslag genomen.

Deze week is het stoffelijk overschot naar Paramaribo overgebracht. Het verder onderzoek is overgedragen aan Kapitale Delicten.