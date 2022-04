Dode man in woning is hoogbejaarde (91)

In Suriname was er dinsdagmorgen 12 april weer sprake van een dode man in een woning en wel aan de Soerjoedeistraat. Nadat de melding binnen kwam stonden alle eenheden op scherp. Een dag eerder, op maandag zijn er namelijk vier personen overleden, waarvan drie plotseling. Uiteindelijk bleek het dinsdag te gaan om een hoogbejaarde man, die een natuurlijke dood is gestorven.

De man in kwestie is de 91-jarige Cecil B. Hij woonde samen met een vriend. Deze laatste ontdekte vanmorgen dat het slachtoffer niet meer bewoog. Hij schakelde de politie in, die op haar beurt een arts ingeschakelde. De arts stelde de natuurlijke dood vast. Na afstemming met het Surinaamse Openbaar Ministerie is het stoffelijk overschot afgestaan aan de nabestaanden.

Op maandag 11 april is een 47-jarige taxichauffeur rond 04.15u in zijn eigen voertuig overleden aan de Tajerbladstraat.

Later op de dag kwam er omstreeks 08.45u een melding binnen betreffende een lijk in een woning aan de Mooreikenhoutweg. De 30-jarige Dion Kromokarijo werd dood aangetroffen in zijn woning. De doodsoorzaak is nog onbekend. Het lijk is ter obductie in beslag genomen.

Na pak weg driekwartier kwam er een melding dat een 64-jarige vrouw plotseling is overleden in een lijnbus. Dit gebeurde rond 09.30u aan de Keizerstraat in Suriname.

Weer anderhalf uur later, rond 11.00u, is aan de Zonnebloemstraat een 76-jarige man dood neergevallen voor de Maria Hartmannschool.